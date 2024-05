Che Fedez stesse lavorando su nuova musica, non era certo un mistero. Già nei primi giorni della crisi con Chiara Ferragni, il rapper era tornato in studio promettendo sorprese ai suoi fan. Ora, ecco che tutto diventa più concreto. Federico Lucia ha collaborato con Emis Killa al brano Sexy Shop, in uscita il 31 maggio.

Cosa sappiamo su Sexy Shop

"Dici che sono un b******o, ma per te io non cambio", canta Fedez in Sexy Shop. E sono in molti, ad aver letto in questa frase una frecciatina a Chiara Ferragni. Del resto, i due si sono incontrati grazie a una canzone. "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, cantava Fedez in Vorrei ma non posto. Con la musica, hanno celebrato e raccontato i momenti più importanti della loro vita. Che il rapper abbia ora scelto un altro brano, per porre un punto definitivo? Gran parte dei suoi fan credono di sì. Mentre altri credono che no, non avrebbe coinvolto Emis Killa, se il suo intento fosse stato quello.

"Sexy Shop esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione", hanno raccontato i due artisti.

Sembra che, nel brano, Fedez racconti di "una storia infinita che poi è finita". Con un ritorno alle sonorità rap degli inizi, parla di dolore e di passione, della lotta contro se stessi che gli amori difficili comportano.

Nell'attesa che il brano esca, e che il testo venga svelato per intero, non si ferma il gossip sui due ex coniugi. Fedez è stato avvistato al GP di Montecarlo con la modella francese Garance Authié, Chiara ha scelto di rifugiarsi negli amici di sempre. L'unico punto che li accomuna? L'incondizionato amore per i due figli, la cui felicità è per entrambi al primo posto.