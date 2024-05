Classe 2004, ha posato per il primo servizio fotografico quando aveva solo 9 anni e ha partecipato ad alcuni fashion show andati in scena in contemporanea alla 77ª edizione del Festival di Cannes

Al Gran Premio di Montecarlo che ha incoronato la Ferrari di Charles Leclerc, Fedez è arrivato mano nella mano con la modella francese Garance Authié, 20 anni, come testimoniato da un video diffuso su Instagram dalla pagina Very Inutil People, specializzata in gossip. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi a Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si legge nella didascalia. Non è ancora certo se dopo la separazione del rapper da Chiara Ferragni i due siano effettivamente una coppia o soltanto amici, ma negli scorsi giorni entrambi sono stati ospiti sullo yacht di Leonardo Del Vecchio. Fedez ha condiviso su Instagram pranzi e feste tra amici, e in una story si intravede proprio Authié seduta di spalle sulla stessa barca.