Chiara Ferragni a Forte dei Marmi con Andrea Bisciotti

Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni ha forse ritrovato l’amore. L’imprenditrice digitale è stata fotografata a Forte Dei Marmi in compagnia di Andrea Bisciotti, 31 anni, ortopedico toscano. La voce di una presunta nuova relazione con il medico circolava già da alcune settimane. Negli scatti, i due appaiono sereni e sorridenti. In spiaggia, l’influencer ha anche risposto in maniera inequivocabile ad un fan: “Si vede che la separazione mi fa bene”. Nel frattempo, l’ex Fedez è stato paparazzato a Milano al fianco dell’influencer Taylor Mega, ex del trapper Tony Effe.

Andrea Bisciotti si è laureato in Medicina all’Università di Parma, vive a Milano, (la stessa città dove l’influencer abita con i figli Leone e Vittoria), e lavora all’ospedale Humanitas. Occhi verdi e fisico statuario ottenuto grazie alla passione per lo sport e per il nuoto, l’ortopedico pubblica su Instagram foto di viaggi in giro per il mondo.