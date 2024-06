Fedez rompe il silenzio social, nuove foto con un nuovo cane

Il rapper non si faceva sentire dalla scorsa settimana, quando si erano rincorse le voci di un suo presunto nuovo ricovero in ospedale che è stato poi smentito. Il suo nuovo amico a quattro zampe è un golden retriever come Paloma, il cucciolo rimasto con Chiara Ferragni dopo la separazione

Dopo alcuni giorni di silenzio, Fedez è tornato sui social. Il rapper ha pubblicato non solo una foto scattata in ospedale, con una flebo inserita nel braccio e un dito medio in risposta, ma anche altre immagini con un nuovo cucciolo di golden retriever che assomiglia a Paloma, il cane rimasto con Chiara Ferragni dopo la separazione. In alcune Stories, Fedez ha poi condiviso alcuni momenti all’amico a quattro zampe. Prima alla guida di un'auto con il cane sulle gambe e poi a casa con un look condiviso, un paio di occhiali da sole ben calato sul naso e sul muso.