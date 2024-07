Balocco, Ferragni rinuncia a ricorso. E paga 1,2 mln per uova pasquali

Chiara Ferragni ha deciso di rinunciare al ricorso contro l'Antitrust per la multa ricevuta per il caso del pandoro "Pink Christmas" lanciato nel 2022. L'influencer di conseguenza pagherà la multa di un milione di euro per chiudere la vicenda. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato le società Fenice e Tbs Crew rispettivamente per 400mila e per 675mila euro per aver pubblicizzato il pandoro griffato Chiara Ferragni lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Le due società, spiegano dall’Agcm, “hanno incassato la somma di oltre un milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino”.