L'esorcismo - Ultimo atto, cosa sapere sull'horror con Russell Crowe

Cinema

BAGHEAD di Alberto Corredor. Dopo la morte del padre, Iris (Freya Allan, star della serie The Witcher.) scopre di aver ereditato un antico pub in rovina. Si reca così a Berlino per identificare il corpo del padre e incontrare l’avvocato per discutere della proprietà. La ragazza al momento della firma dell’atto, diventerà inestricabilmente legata a una terrificante entità che risiede nel seminterrato del locale: Baghead, una creatura mutaforma in grado di trasformarsi in un non morto..Ispirato all'omonimo corto del 2017