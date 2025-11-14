A Very Jonas Christmas Movie, il film natalizio coi Jonas Brothers

Offerte Black Friday
A Very Jonas Christmas Movie, cosa sapere sul film natalizio coi Jonas Brothers su Disney+

Cinema
Introduzione

Da oggi, venerdì 14 novembre, arriva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il film natalizio A Very Jonas Christmas Movie con i Jonas Brothers.

Quello che devi sapere

LA TRAMA

Kevin, Joe e Nick Jonas sono impegnati in tour, ma intendono tornare a casa per trascorrere il Natale con le loro famiglie. Tuttavia, non tutto procede bene: sul palco, la band raccoglie successi, ma nel privato il legame tra i tre fratelli ha perso la consueta magia. Sotto le feste, però, accadono i miracoli, a volte anche nella forma di ostacoli e imprevisti sempre più impervi che colpiscono i protagonisti nel viaggio da Londra a New York, con il rischio sempre più tangibile di non riuscire a essere a casa in tempo. Alla fine, proprio le disavventure avvicinano i protagonisti, che rivivono così il legame che sembrava perduto.

 

IL CAST

Il cast include anche Chloe Bennet nel ruolo di Lucy, Billie Lourd nel ruolo di Cassidy, Laverne Cox nel ruolo di Stacy, KJ Apa nel ruolo di Gene, Andrew Barth Feldman nel ruolo di Ethan, Andrea Martin nel ruolo di Deb, Randall Park nel ruolo di Brad e Jesse Tyler Ferguson nel ruolo di Babbo Natale, e ancora Kenny G, Jesse Tyler Ferguson e Justin Tranter tutti rispettivamente nel panni di loro stessi. Il film ospita gli speciali camei della famiglia Jonas.

 

LA COLONNA SONORA

I Jonas Brothers hanno curato anche la colonna sonora, che include sette brani inediti e tre tracce extra:

  1. Like It’s Christmas (Live Version)
  2. Best Night
  3. Coming Home This Christmas (feat. Kenny G)
  4. Home Alone
  5. Feel Something
  6. Remember When
  7. Better Off Alone
  8. Time
  9. Sucker (Live Version)
  10. Like It’s Christmas (Studio Version)

 

IL TEAM TECNICO

Kevin, Joe e Nick Jonas sono anche produttori, insieme agli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (I Want You Back, This Is Us, Tuo e Simon), Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. La regia è di Jessica Yu (Quiz Lady This Is Us), vincitrice di Emmy Awards e di un Academy Award, con musiche originali dell’executive music producer e candidato ai Grammy Awards Justin Tranter.

 

