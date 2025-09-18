Camp Rock 3, iniziate le riprese con Demi Lovato e i Jonas Brothers

Grandi ritorni e nuovi giovani talenti che si contendono il palco al celebre Camp Rock. La pellicola verrà distribuita nel 2026 su Disney+ e Disney Channel
Disney ha ufficialmente dato il via alla produzione Camp Rock 3, la terza puntata della saga musicale che ha lanciato Demi Lovato e i Jonas Brothers: Joe, Nick e Kevin che torneranno nei panni dei membri dei Connect 3, questa volta anche in veste di produttori esecutivi, mentre Demi Lovato figura nel team di produzione dietro le quinte. Le riprese sono iniziate a Vancouver e il progetto sarà distribuito nel corso del 2026 su Disney+ e Disney Channel.
I Jonas Brothers tornano a Camp Rock (ma Mitchie non è sul palco)
Secondo il comunicato ufficiale e le prime conferme stampa, Joe, Nick e Kevin Jonas riprenderanno i loro ruoli iconici (Shane, Nate e Jason) e saranno coinvolti anche a livello produttivo; Demi Lovato è tornata nel franchise, ma le prime segnalazioni — e le note di produzione — indicano che non è prevista una grande presenza sullo schermo come protagonista come ai tempi del 2008–2010. Il film riparte dalla premessa ufficiale: i Connect 3 perdono la loro opening act in vista di una reunion tour e tornano quindi al loro amato Camp Rock per scovare il “prossimo grande talento”.
Nuovi camper, regia e squadra creativa
Disney ha già svelato diversi nomi del nuovo cast giovanile: tra i ragazzi che si contenderanno il palco figurano Liamani Segura (Sage), Hudson Stone (Desi), Lumi Pollack (Rosie), Malachi Barton (Fletch), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) e Ava Jean (Madison); torna inoltre Maria Canals-Barrera nel ruolo di Connie Torres. La regia è affidata a Veronica Rodriguez, la sceneggiatura a Eydie Faye, la coreografia a Jamal Sims e tra i produttori esecutivi compare anche Tim Federle (associato a High School Musical: The Musical: The Series). Le prime immagini dal set pubblicate da Disney mostrano la produzione già al lavoro con prove musicali e coreografie.
