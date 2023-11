Gigi Riva, busto in Lego del calciatore in occasione del compleanno

L'omaggio

Nel 2014, in occasione dei 70 anni di Riva, una delle più iconiche immagini di Rombo di Tuono, una foto con la maglia utilizzata nell'anno dello storico scudetto del Cagliari nella stagione 1969-70, braccia conserte e sguardo fiero, era apparsa su tutti i quotidiani sportivi nazionali per iniziativa del club rossoblu. Ora quella foto è stata utilizzata come modello dal quale partire per realizzare un busto del più grande calciatore del Cagliari di tutti i tempi, con i suoi 207 gol, e tuttora miglior marcatore della nazionale grazie ai 35 gol segnati in 42 presenze con la maglia azzurra.

Il busto

Il busto è stato realizzato in oltre un mese di lavoro utilizzando 12mila mattoncini Lego. Questo diorama, 140 centimetri di altezza, rappresenta un omaggio al campione di Leggiuno che ha scelto Cagliari come sua seconda patria. L'opera sarà visibile dai prossimi giorni al Museo del Mattoncino Karalisbrick a Cagliari, ma in anteprima verrà presentata allo stesso Gigi Riva che ha già deciso di autografare il piedistallo del busto.