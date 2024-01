Addio a Gigi Riva, le reazioni da Zoff ad Arrigo Sacchi

Tanti i messaggi di ricordo e cordoglio per la scomparsa di un mito del calcio italiano. In Serie A questo weekend un minuto di silenzio in tutti i campi ascolta articolo

"Perdo un grandissimo amico, abbiamo fatto una lungo percorso di vita insieme. Dal militare a tanti ricordi in nazionale. Una tristezza infinita, sono profondamente addolorato, non riesco a parlare". Così all'Adnkronos Dino Zoff ricorda Gigi Riva, mito del calcio italiano scomparso a Cagliari all'età di 79 anni. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo, fra cui anche quello dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi: "Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n'è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati". "Tra i più forti attaccanti di tutti i tempi, con 35 gol è il miglior marcatore della storia della Nazionale - ricorda la Figc - In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare in programma da domani a tutto il weekend". "Ci lascia un grande sportivo che ha segnato la storia del calcio e della nostra Nazionale. Che la terra ti sia lieve, campione", ha scritto su Facebook anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Lippi: "grande persona, sono addolorato" "Grande persona, grande campione, sono veramente addolorato". Poche parole da parte di Marcello Lippi, affidate all'AGI, per esprimere il dispiacere dopo aver appreso la notizia della morte di Gigi Riva. "Rombo di tuono", come veniva chiamato il bomber del Cagliari, faceva parte come Team Manager della bellissima spedizione uscita vincente dei mondiali del 2006 a Berlino, quella guidata da Lippi come commissario tecnico. De Sisti: "Era un dio greco" Giancarlo De Sisti, al telefono con l'Ansa, ricorda Riva come "questa sorta di dio greco che per molti di noi, non soltanto per i ragazzini dell'epoca, era un mito. È difficile da commentare. Ho avuto la fortuna di giocare insieme a Gigi, di ammirarlo da vicino. Era un giocatore che ti faceva partire avvantaggiato, un ragazzo perbene che parlava poco... tanti fatti e parole poche". leggi anche Gigi Riva è morto: l'ex attaccante di Cagliari e Italia aveva 79 anni

Gravina: "Ci lascia un monumento nazionale" "Sono scosso e profondamente addolorato - ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina - Il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale". "Gigi Riva ha incarnato il mito dell'uomo libero e del calciatore straordinario: il suo orgoglio, la sua classe e il suo senso di giustizia hanno unito generazioni e appassionato milioni di persone - ha aggiunto - 'Rombo di Tuono' ha legato all'Azzurro la sua straordinaria carriera da atleta e da dirigente, grazie a lui abbiamo vinto l'Europeo del 1968 e il Mondiale del 2006. Chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscerlo oggi perde un amico e un punto di riferimento importante". approfondimento Gigi Riva e Cagliari, un amore che non morirà mai