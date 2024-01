Supercoppa italiana, alle 20 la finale Napoli-Inter: le formazioni

Le due squadre si affrontano per il primo trofeo stagionale sul campo dell'Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, davanti a 25mila spettatori

Calcio d'inizio alle 20 per la finale della Supercoppa italiana Napoli-Inter. Le due squadre si affrontano per il primo trofeo stagionale sul campo dell'Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, davanti a 25mila spettatori.