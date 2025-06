Mondiale per Club, Inter batte Urawa Red Diamonds 2-1. Decide Carboni

L’Inter riesce a fatica a tornare alla vittoria: dopo il pareggio contro il Monterrey , i nerazzurri superano di misura l’Urawa Red Diamonds per 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carboni. Di Watanabe l’iniziale vantaggio per la formazione giapponese. Con questo risultato gli uomini di Chivu salgono a quota 4 punti nel gruppo E del Mondiale per Club , con l’ultima partita contro il River Plate ancora da giocare.

La cronaca di Inter-Urawa Red Diamonds

È l’Inter a tenere la palla per la gran parte del primo tempo, ma è la squadra giapponese a trovare la via del gol: al minuto 11 infatti l’Urawa Red Diamonds passano in vantaggio grazie alla rete di Watanabe. I nerazzurri hanno con Lautaro la migliore occasione per pareggiare, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Nella ripresa l’Inter assedia la porta avversaria, e al 78esimo trova il gol del pari grazie a Lautaro Martinez. Nel finale i nerazzurri provano a vincere, e in pieno recupero Carboni trova il gol del definitivo 2-1.

Il tabellino di Inter-Urawa Red Diamonds



11' Watanabe, 78' Lautaro, 90+2’ Carboni



INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani (72' Bastoni), Dimarco (72' Carboni); Esposito (46' Mkhitaryan), Zalewski (46' Pio Esposito); Lautaro Martinez. All. Chivu



URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (85' Haraguchi); Yasui, Gustafson (85' Ogiwara); Kaneko (65' Sekine), Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.