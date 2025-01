Lutto nel calcio, morto Agroppi: ex calciatore, tecnico e opinionista

Una vita sportiva tra campo e panchina

Ex calciatore e allenatore, Agroppi ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Ha indossato le maglie di Torino, Genoa e Perugia, diventando un punto di riferimento per i tifosi granata durante le otto stagioni trascorse con il club, con cui ha vinto due Coppe Italia. In carriera ha vestito anche per cinque volte la maglia della Nazionale italiana. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore guidando squadre come Fiorentina, Perugia, Pisa, Ascoli e Como. Tra i momenti più significativi, la promozione del Pisa in Serie A e le stagioni con il Perugia, durante le quali stabilì un record in Serie B perdendo una sola partita in campionato.