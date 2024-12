Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri si ritira: "Orgogliosa e grata"

L'atleta 23enne ha affidato a Instagram il suo addio alla pedana, ringraziando chi l'ha sostenuta. "Essere entrata nei vostri cuori ed avervi in qualche modo inspirati è stato per me il traguardo più grande"

Dopo 18 anni ha annunciato il suo ritiro dalla ginnastica Milena Baldassarri, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. "Cara ginnastica, sin da piccola il mio cuore ha sempre sognato in grande portandomi qui, fino ad oggi, dove tutto questo è ora realtà. Posso dire di esserci riuscita, di aver fatto appassionare tantissime persone alla ritmica e di aver, in qualche modo, insegnato il coraggio di chi non molla mai nemmeno quando tutto sembra andare storto, nemmeno quando si è vicini ad aver toccato il fondo", ha scritto l'atleta 23enne in un post su Instagram che ha ricevuto centinaia di commenti.

L'addio alla pedana

"Vi ho mostrato che l’amicizia è parte fondamentale dello sport e della vita, vi ho emozionati con i miei esercizi e con le mie interpretazioni e questo ,vi giuro, ripaga tutto il lavoro e i sacrifici; essere entrata nei vostri cuori ed avervi in qualche modo inspirati è stato per me il traguardo più grande", scrive. "In questi 18 di ginnastica mi sento di dire di essere soddisfatta, orgogliosa del mio percorso, di ciò che ho imparato e grata infinitamente, perché la ritmica mi ha veramente regalato emozioni ed avvicinato a persone che porterò per sempre nel mio cuore. Ho l’anima piena d’amore e mi sento sicura della scelta presa in queste settimane, di dire addio alla pedana, ma state tranquilli perché io sono contenta e sono certa che ho reso felice e fiera anche questa piccola bimba che ha, da sempre, voluto fare grandi cose. Grazie".