Ritmica, capitana delle Farfalle Alessia Maurelli annuncia il ritiro

Alessia Maurelli, capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, le "Farfalle", ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica dopo tante medaglie conquistate, una carriera piuttosto lunga con il record di partecipazioni olimpiche, tre, insieme a Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi. Maurelli lascia con due bronzi in tre anni ai Giochi di Tokyo e Parigi ed un quarto posto a Rio de Janeiro. L'atleta, cresciuta nella Società Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara, ha annunciato la sua scelta durante un evento organizzato dalla “Nuova Ferrara” per celebrare atlete e atleti del territorio. L’ormai ex capitano delle “Farfalle”, ha comunicato la sua decisione con una lettera. "Circa vent'anni fa una bambina di soli otto anni entrava in una palestra di Ferrara per fare la prova per iniziare un nuovo sport: la ginnastica ritmica". Ora, a ventotto anni, con tre Olimpiadi alle spalle e una carriera sportiva costellata di successi, l'azzurra ha deciso di fermarsi. "Grazie a chi ha fatto parte del mio viaggio. Sognate sempre, sognate in grande e non arrendetevi se la vita vi mette alla prova, solo così un giorno potrete raccontare la vostra storia ed essere fieri di ciò che avete fatto", ha detto.