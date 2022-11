Scandalo ginnastica ritmica, le denunce delle farfalle

Ore e ore a ripetere lo stesso accordo per trovare il suono giusto, oppure alla sbarra per stendere le ginocchia, o passate a memorizzare la battuta sul copione in cerca della giusta emozione. In qualsiasi campo, per raggiungere grandi obiettivi, serve disciplina. Ma qual è il confine tra rigore e violenza? Ne parliamo con Maura Gancitano, scrittrice, filosofa, divulgatrice e fondatrice del progetto Tlon scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. E lo facciamo alla luce dello scandalo che coinvolge il mondo della ginnastica ritmica in Italia. Tutto è partito dalle denunce di due ex ginnaste plurimedagliate con la nazionale delle Farfalle, che hanno raccontato di abusi psicologici ricevuti dall’entourage azzurro, oltre che di digiuni forzati, pressioni costanti sul peso da mantenere e offese di ogni tipo. E le denunce ora stanno richiamando altre denunce. ( COMMISSARIATA L'ACCADEMIA DI DESIO - LE DENUNCE )

approfondimento

Tutti i video di VOICE di Sky Tg24

Chiariamo subito una cosa, la violenza psicologia è violenza. Ovunque, anche nello sport.

Quando si oltrepassa il confine tra rigore e abuso?

Il confine tra rigore e abuso si oltrepassa quando chi ha la funzione di educare, allenare, accompagnare le persone, le atlete in questo caso, pensa esclusivamente ai risultati, alle performance, e non a loro come persone. Ne consegue che tutte le parti di questi esseri umani vengano sacrificate annichilite, all'unico scopo di raggiungere la performatività. Ecco, questo secondo me è un abuso e chi educa oggi non può più non considerare tutti gli aspetti psicologici e non prendersi cura dell'intero essere umano: non semplicemente portare al raggiungimento di certi risultati, ma fare attenzione agli effetti che le azioni hanno nel presente e avranno nel futuro.

In questi giorni c’è chi si è chiesto perché le ginnaste abbiano denunciato solo ora.

Un atteggiamento che credo possa rientrare nel “victimg blaming”. È d’accordo? Può spiegarci di cosa si tratta?

Il victim blaming è quell'azione per cui si colpevolizza la vittima perché non ha denunciato nel tempo giusto la violenza, magari l'ha denunciata molto tempo dopo e non si è comportata come avrebbe voluto. Quindi, anziché cercare di capire cosa è accaduto e chi ha sbagliato, si colpevolizza la vittima per non essere stata una vittima perfetta: o perché la giudichiamo troppo debole, non abbastanza forte, o magari perché certe cose non sono così gravi e avrebbe potuto comportarsi meglio o appunto perché ha sbagliato i tempi. Questo è molto grave perché ha un effetto psicologico sulla vittima, ha un effetto anche sulla sua reputazione sociale e sposta l'attenzione dalle vere cause, ovvero da chi ha sbagliato davvero e dai fenomeni e dalle dinamiche che si sono venute a manifestare. Quindi, è molto importante sia per l'opinione pubblica che per il giornalismo non fare mai victim blaming ma rimanere sul tema che viene sollevato.