Science, Please: dalla ricerca genica una speranza contro il cancro

"Nasciamo da un ambiente competitivo e strutturato come il San Raffaele che è uno dei cofondatori di Genenta. Un ospedale che ha una grande tradizione nella lotta alle malattie genetiche rare dei bambini: siamo partiti da quell'esperienza verso una cosa purtroppo non rara come i tumori". Pierluigi Paracchi racconta così a Science, Please la nascita nel 2014 di Genenta, l'azienda che ha fondato assieme al Prof. Luigi Naldini, docente di biologia cellulare e di terapia genica e cellulare e direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano. Una ricerca che si è sviluppata essenzialmente a un farmaco, il Temferon, di cui Paracchi sintetizza così il funzionamento: "Usiamo un monocita assieme all'interferone alfa evitando che provochi tossicità sugli altri organi. Tutto questo grazie a un vettore virale scoperto dal Prof. Naldini che ha cambiato la storia della terapia genica". Il farmaco è ancora in un fase di sperimentazione e ci vorranno comunque anni prima dell'immissione in commercio. "Abbiamo dimostrato a livello preclinico che questa piattaforma cellulare funziona contro alcuni tipi di tumore" - prosegue Paracchi - "Abbiamo deciso di iniziare contro un tumore cerebrale molto aggressivo come il glioblastoma multiforme per cui attualmente non esiste cura."