La legge sull'oblio oncologico

Con la legge sull'oblio oncologico, adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, partecipare a un concorso non rappresenterà più una corsa a ostacoli per le persone guarite da un tumore. Sono infatti previste specifiche norme per tutelare gli ex pazienti da possibili discriminazioni nel campo assicurativo e finanziario, oltre che nell'ambito lavorativo. Come ha spiegato Francesco Perrone, presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), "la Legge prevede il divieto di richiedere informazioni su una pregressa patologia oncologica dopo 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva di malattia in questo periodo. Per i pazienti in cui la diagnosi sia antecedente ai 21 anni, questo limite è ridotto a 5 anni. La legge non tutela solo nei rapporti con banche e assicurazioni ma anche in sede concorsuale, qualora sia prevista un'idoneità fisica e nell'ambito dei procedimenti di adozione". È pertanto, ha sottolineato Perrone, "una legge più avanzata rispetto a quanto stabilito in altri Stati che hanno già adottato norme su questo tema". È inoltre previsto che, con procedure da definire attraverso un tavolo tecnico del Ministero della Salute, vengano istituite tabelle che consentano di ridurre ulteriormente questi tempi in base alla differente patologia oncologica.