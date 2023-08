Diritto all'oblio oncologico, cosa significa e cosa dice la legge

Cos'è l'oblio oncologico

L'obiettivo dell'oblio oncologico è di eliminare le discriminazioni nei confronti di chi ha avuto un tumore nel quotidiano, per esempio quando si tratta di stipulare una polizza assicurativa, accendere un mutuo, partecipare a un concorso pubblico o avviare le pratiche per l’adozione. Infatti oggi il fatto stesso di essere stati pazienti oncologici può pesare negativamente in sede di contrattazione: per esempio può comportare l’aggiunta di clausole onerose nel contratto o addirittura può comportare il rifiuto del mutuo o dell’adozione.

Come funzionerà

Per garantire in concreto l'oblio oncologico, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci, serve ovviamente il lavoro delle Asl: una volta approvata la legge le strutture sanitarie dovrebbero utilizzare i dati degli ex pazienti oncologici solo a fini statistici e non renderli disponibili all'esterno. In Italia ci sono al momento 9 disegni di legge sull’oblio oncologico, l’obiettivo è arrivare a uno proposta di legge bipartisan che garantisca il diritto all’oblio quando sono trascorsi 10 anni dalla fine delle terapie o 5 quando la diagnosi è avvenuta entro i 21 anni di età. In Europa leggi simili esistono già in Francia (che è stata la prima ad approvarla nel 2016) in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania.