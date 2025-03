Giornata mondiale sonno, quali sono i benefici del power nap

Il messaggio principale lanciato dalla World Sleep Society è “Fai della salute del sonno una priorità” ascolta articolo

Come ormai ogni anno, il 14 marzo 2025 si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day). Dedicata alla cultura e consapevolezza dell’importanza del sonno, la ricorrenza si celebra nel venerdì che precede l’equinozio di primavera. La giornata è promossa dalla World Sleep Society e, in Italia, dall’Accademia Italiana di Medicina del Sonno -AIMS– (precedentemente denominata “Associazione Italiana di Medicina del Sonno”). Che cosa è il “power nap” Un tempo si chiamava pisolino, adesso che siamo diventati tutti più esterofili si dice “power nap”, termine coniato dallo psicologo ed ex professore James Maas. In molte culture, il pisolino pomeridiano è un rituale di ogni giorno. I sudamericani sono noti per la siesta, i lavoratori giapponesi per concedersi un breve momento di sonno all'ora di pranzo noto come “hirune” mentre giganti della tecnologia come Google, Samsung e Facebook dispongono tutti di Nap Pod nei loro uffici, per consentire ai lavoratori di riposarsi sul luogo di lavoro.

Sonnellino potenziante Fare il pisolino, soprattutto dopo mangiato, è un istinto primordiale: infatti tra le 13 e le 14 la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Però il power nap (che in italiano potrebbe essere tradotto come "sonnellino rigenerante") diventa veramente efficace se si rispettano alcune regole: innanzitutto coricarsi entro le 15 per non condizionare il riposo notturno. Poi il sonno deve essere breve, oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento i benefici vengono superati dagli svantaggi. Vediamo nello specifico cosa succede al nostro corpo (e soprattutto alla nostra mente) durante il sonnellino pomeridiano, a seconda della sua durata. Pisolino corto: dai 10 ai 20 minuti La durata ideale del pisolino per una "ricarica veloce" va dai 10 ai 20 minuti: il sonno resta nelle fasi superficiali rendendo facile il risveglio. Dormire soltanto per cinque minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive (memoria, concentrazione, vigilanza), mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati delle prestazioni da subito dopo il risveglio fino a 2 ore e mezza dopo. Approfondimento Vivere più a lungo, ecco quante ore bisogna dormire a notte: lo studio