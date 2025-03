Vivere più a lungo, ecco quante ore bisogna dormire a notte: lo studio

Secondo uno studio della Vanderbilt University Medical Center di Nashville in Tennessee, condotto su quasi 47mila persone, per vivere più a lungo bisogna dormire almeno sette ore per notte ma non più di nove

“Il sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per l'orologio” diceva il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer. Adesso uno studio approfondito ci spiega che l’ideale per vivere più a lungo è dormire almeno sette ore per notte ma non più di nove. Ad analizzarne in modo approfondito benefici ed effetti controproducenti del sonno è uno studio della Vanderbilt University Medical Center di Nashville in Tennessee. Pubblicato su Jama Network Open e condotto su quasi 47mila persone evidenzia che non seguire questa regola per diversi anni di seguito comporta un maggior rischio di morte per tutte le cause: un rischio del 29% maggiore in media.