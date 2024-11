Introduzione

Sono 12 milioni gli italiani alle prese con i disturbi del sonno, soprattutto durante il cambio di stagione. È quanto emerge dalle ultime statistiche dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (Aims): 1 adulto su 4 e 1 minore su 5 ha problemi di insonnia, e le più colpite sono le donne (circa il 60% ne soffre in forma transitoria o cronica). Non solo, il 30% degli italiani dorme meno di 6 ore per notte.