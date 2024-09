Per dormire bene ecco le cose da evitare: i 10 consigli del Guardian

Introduzione

In Italia non dormiamo bene. Secondo l’Aims (Associazione italiana medicina del sonno), circa 13,4 milioni di persone soffrono di disturbi legati al sonno. Le conseguenze sono più gravi di quello che si pensa, e vanno dal calo della concentrazione ai disturbi della memoria, dall’irritabilità alla depressione. Anche il peggioramento del sistema immunitario e l’alterazione ormonale possono peggiorare all’aumentare delle notti in bianco.

“Qualsiasi determinante sociale della salute ha un impatto sul sonno”, ha detto al Guardian il dottor Julio Fernandez-Mendoza, professore di psichiatria e salute comportamentale al Penn State College of Medicine. Chi vive in quartieri dove c’è un elevato tasso di violenza, ad esempio, dorme peggio. Stesso vale per chi è costretto ad avere più di un lavoro, o chi è vittima di discriminazioni razziali o di genere.

Queste cause sfuggono al controllo individuale, ma ci sono alcuni errori che ciascuno può imparare ad evitare.