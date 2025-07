Tasse sui lavoratori dipendenti, ecco quanto pesano: i dati

Introduzione

In oltre il 90% dei casi le tasse e i contributi che vengono pagate dalle famiglie dei lavoratori dipendenti sono prelevati alla fonte: ciò vuol dire che questi sono dedotti dalla busta paga lorda, oppure sono inclusi negli acquisti quotidiani di beni e di servizi.

A dirlo è un’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della Cgia, che ha evidenziato come in questi casi si tratti di tasse prelevate alla fonte, come per esempio l'Irpef o i contributi versati all’Inps, oppure "nascoste" come l’Iva, le accise, e altre ancora. E dunque, solo in poco meno di un caso su dieci l'operazione avviene consapevolmente, cioè per mezzo di un pagamento in contanti oppure online, o ancora presso uno sportello bancario oppure postale.