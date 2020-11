Bonus Mobilità, partiti i bonifici di rimborso per bici e monopattini

Il Ministero dell'Ambiente fa sapere a Sky TG24 che da ieri sono partiti i primi bonifici di rimborso per l'acquisto di bici e monopattini. E in effetti già diversi cittadini hanno segnalato online la ricezione dei bonifici sui propri conti bancari.

Bonifici partiti, anche se in ritardo

Il rimborso sta quindi arrivando circa tre settimane dopo le richieste, effettuate il 3 e il 4 novembre attraverso il click day (che non pochi problemi aveva causato) del Ministero dell'Ambiente. Si tratta di un ritardo rispetto alle promesse del governo, che aveva garantito di pagare tutti entro «dieci giorni lavorativi», quindi per la maggior parte dei cittadini entro martedì 17 novembre. Così non è stato, ma comunque il pagamento sta arrivando a pochi giorni di distanza come anticipato da Sky TG24. Ancora però non si conoscono i numeri dei rimborsi effettuati, né se saranno pagati tutti gli utenti che hanno fatto richiesta del rimborso. Si tratterebbe, in questo caso, di 300.776 pagamenti.

100 milioni per chi è rimasto escluso



Nel frattempo il governo sta lavorando per inserire in legge di bilancio un fondo di 100 milioni di euro per rifinanziare lo sconto per il 2021. Destinati a tutti coloro che - esclusi dal click day - prenoteranno il bonus sul sito www.buonomobilita.it entro il 9 dicembre. Il governo coprirà la spesa con le risorse derivante dalle cosiddette aste verdi, cioè dai proventi dei permessi per inquinare che le aziende possono acquistare.