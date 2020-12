Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Stretta anti-Covid sul Natale, 70mila agenti e controlli a tappeto per vigilare sugli spostamenti. Riaprono i negozi in tutte le regioni, tranne in Abruzzo che resta Zona Rossa. Il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che sposta altre 5 Regioni in area gialla (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria - LA CARTINA ). I dati del ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus riportano 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi. I decessi sono 662 in 24 ore. Calano i pazienti in terapia intensiva (-50, ora 3.517) e i ricoverati con sintomi (-1.042, ora 30.158). ( BOLLETTINO GRAFICHE ).