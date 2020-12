Covid, Arcuri: "Chi l'ha avuto non sarà tra i primi a vaccinarsi"

Il commissario per l'emergenza ha delineato la procedura per l'avvio delle vaccinazioni. "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione", ha aggiunto

"Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune. Per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si concluderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi". Lo ha detto, in merito al piano vaccini in Italia, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri alla trasmissione Mezz'ora in Più. "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione", ha aggiunto. Entro settembre, ha spiegato, in ogni caso tutti i cittadini dovrebbero essere vaccinati (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Prime vaccinazioni in 300 ospedali leggi anche Vaccino Covid, hub nazionale nella base aeronautica di Pratica di Mare Delineando la procedura per l'avvio delle vaccinazioni, Arcuri ha spiegato che "per il vaccino anti Covid della Pfizer, che va conservato a -80 gradi, i primi 300 punti in cui ci si potrà vaccinare saranno 300 presidi ospedalieri". "Da lì - ha aggiunto - il vaccino si muoverà, con l'aiuto dell'esercito, verso le Rsa, dove verranno vaccinati personale e ospiti". Sul Natale il commissario all'emergenza ricorda che sarà "di responsabilità, sacrificio e di speranza perché un po' di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere". Il vaccino andrà conservato, distribuito e somministrato con il massimo livello possibile di sicurezza scientifica e fisica. "Sarà un bene molto prezioso. Insieme ai ministri Guerini e Speranza - ha aggiunto - abbiamo deciso che l'hub sarà l'aeroporto di Pratica di Mare. Ha una dimensione che non ha pari in Europa e da Pratica di Mare possono partire aerei elicotteri e mezzi su gomma che trasporteranno le dosi nei 1.500 punti di somministrazione".

Cittadini vaccinati entro settembre approfondimento Covid, per i vaccini 1.500 centri: coinvolti anche i medici di base Riguardo alla validità dei vaccini, il commissario ha affermato che quelli "approvati da Ema e da Aifa saranno efficaci ed efficienti per definizione" ed entro "settembre 2021 avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani". Arcuri si è poi detto fiducioso che in Italia le prime vaccinazioni inizieranno "nell'ultima parte di gennaio". L'Italia potrebbe infatti ricevere oltre 200 milioni di dosi di vaccino nei prossimi 15 mesi, sempre stando a quanto riferito dal commissario straordinario all'emergenza. Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le autorizzazioni dei vaccini arrivati alla fase di sperimentazione, sarà possibile che "da gennaio fino a marzo del 2022, arrivino 202 milioni di dosi di vaccino", ha spiegato Arcuri. All'Italia spetterebbe il 13,5% delle dosi che le case produttrici forniranno e ogni persona riceverà due dosi. "Potremmo vaccinare quindi fino a 101 milioni di italiani. Se le date verranno rispettate, nel terzo trimestre del 2021, ossia entro settembre, avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani perché avremo dosi sufficienti", ha assicurato.