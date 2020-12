La Regione Abruzzo torna arancione. Tutta Italia lascia la zona rossa

Il governatore Marco Marsilio traccia la strada per il rientro in zona arancione. Il provvedimento entra in vigore da domani. L'Italia esce dal lockdown delle zone rosse. Il ministro Speranza è stato informato.

L'Abruzzo esce dal lockdown della zona rossa. E così tutta Italia lascia il lockdown più duro, quello delle zone rosse. Nessuna regione infatti, da domani, sarà più soggetta alle massime restrizioni. governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza con la quale la regione traccia la strada per il rientro in zona arancione rispetto alle restrizioni per contenere i contagi del Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Il provvedimento entra in vigore da domani, giorno della sua pubblicazione.