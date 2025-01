Fasano, moglie umiliata e maltrattata per 20 anni: condannato 80enne

Per 20 anni avrebbe picchiato e maltrattato la moglie. Il tribunale di Brindisi ha condannato ad una pena di cinque anni di reclusione un uomo di 80 anni di Fasano per vessazioni in famiglia. Secondo l'accusa le violenze domestiche sarebbero andate avanti dal 2000 da parte dell’anziano, tali da indurre la donna a rivolgersi prima ad un centro antiviolenza, poi a sporgere denuncia alle forze dell'ordine.