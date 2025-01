Viterbo, maltrattamenti e violenze sessuali in una casa di riposo

Maltrattamenti e un episodio di violenza sessuale all'interno di una casa di riposo per anziani a Latera, in provincia di Viterbo. Sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ordinanze di sospensione dall'esercizio delle funzioni: a emetterle il gip di Viterbo, Savina Poli, nei confronti di sei operatori sociosanitari accusati di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della struttura e, in un caso, di violenza sessuale ai danni di un'anziana. L'indagine è iniziata nella primavera del 2024, grazie a delle confidenze di alcuni ex operatori della struttura, i quali hanno raccontato ai Carabinieri di Capodimonte una serie di abusi perpetrati agli anziani ad opera dei loro colleghi.