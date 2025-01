Ragusa, maltrattamenti ad anziani e disabili in casa di riposo

Maltrattamenti e abbandono di anziani e disabili in una casa di riposo. È successo a Ragusa, in Sicilia, dove la gestione della casa di riposo era improntata alla massimizzazione dei profitti a discapito delle condizioni igienico sanitarie e funzionali della struttura. Con una inappropriata assistenza sanitaria nei confronti degli ospiti, sarebbero inoltre stati riscontrati numerosi casi di condotte oppressive e avvilenti nei confronti degli anziani, spesso costretti a dormire in letti pieghevoli e fatiscenti. Gli operatori della casa di riposo lavoravano tramite ingiurie, urla, strattonamenti, abbandono e somministrazione di psicofarmaci per stordire gli ospiti. All’interno della struttura erano ospitate 29 persone, in sovrannumero rispetto alle capacità ricettive della struttura e accudite da personale sottodimensionato e non qualificato che, specie in orario notturno, somministrava in difetto di prescrizione medica farmaci ipnoinducenti, al solo scopo di intorpidire e quindi poter gestire gli ospiti della struttura con un personale ridotto e così limitando le spese di gestione.