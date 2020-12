Covid: calo rianimazioni, su i ricoveri ordinari. Oltre 60mila i morti

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 6 dicembre, i decessi legati al coronavirus in Italia sono in tutto 60.078, con 564 morti segnalati nelle ultime 24 ore (ieri 662). Sono 18.887 i nuovi contagiati (ieri 21.052), su 163.550 tamponi processati (ieri 194.984). La percentuale di positivi sale all'11,5% (ieri 10,8%). I ricoverati con sintomi sono 30.391 (+233), mentre le persone in terapia intensiva sono 3.454 (-63). I casi dall’inizio della pandemia sono 1.728.878