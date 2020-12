Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 18.887 nuovi casi di contagio a fronte di 163.550 tamponi processati. I decessi sono stati 564 in 24 ore. Le terapie intensive calano di 63 unità (in totale sono 3.454) mentre i ricoveri ordinari aumentano di 233 unità (in totale sono 30.391). Il rapporto tamponi/positivi sale all'11,5%, +0,8% rispetto a ieri ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Stretta anti-Covid sul Natale, 70mila agenti e controlli a tappeto per vigilare sugli spostamenti.