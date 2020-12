Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono 13.720 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 18.887 . I tamponi effettuati sono in calo: 111.217, contro i 163.550 di ieri. Il tasso di positività sale al 12,3%. Sono 528 i morti, 72 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 dicembre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.742.557. Le vittime, in totale, sono 60.606. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 19.638, per un totale di 933.132. I ricoverati con sintomi sono 30.524 (+133). Sono invece 714.913 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 23.236.881, in aumento di 111.217 rispetto al 6 dicembre. I casi testati sono finora 13.563.263, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19 .