Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Il presidente Marsilio, con un'ordinanza, allenta le restrizioni per la Regione a partire da lunedì 7 dicembre. Ma fonti dell'esecutivo avvertono: "Deve aspettare mercoledì 9 dicembre". Il ministro Boccia: "Diffida se zona arancione viene anticipata". Il Paese, comunque, si avvia a non avere più aree in lockdown stretto. Ma il Cts invita a non abbassare la guardia. LA MAPPA AGGIORNATA DELLE RESTRIZIONI IN ITALIA