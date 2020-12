Dai negozi ai centri commerciali: orari e aperture regione per regione

Il presidente del Consiglio Conte ha firmato il decreto con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene confermato il sistema in tre fasce: gialla, arancione e rossa. Per le zone gialle e arancioni si prevede che dal 4 dicembre, giorno dell’entrata in vigore del provvedimento, e fino al 6 gennaio gli esercizi commerciali al dettaglio possano rimanere aperti fino alle 21. Quanto invece alle zone rosse, rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio