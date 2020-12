Londra ha deciso di avvalersi dell'autorizzazione di emergenza, possibilità a cui possono far ricorso tutti i Paesi membri dell’Ue, per bypassare la valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 dicembre 2020, termine del periodo di transizione per la Brexit, il Regno Unito è ancora soggetto alle regole dell'Unione europea