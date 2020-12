Secondo il bollettino del ministero della Salute del 7 dicembre, in Italia si registrano 13.720 nuovi casi su 111.217 tamponi. Il tasso di positività sale al 12,3%. Sono 528 i morti in 24 ore, i decessi totali arrivano a 60.606. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 1.742.557. I guariti sono 19.638. Le persone in terapia intensiva sono 3.382 (-72 rispetto a ieri)