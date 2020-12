Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, l’intervista a Roberto Speranza

Sabato 5 dicembre è una giornata importante per Sky TG24 - ci sarà l’evento Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur - e lo è ovviamente, anche per il programma di Massimo Leoni, L’Ospite. Per questo il giornalista di Sky TG24 ha fortemente voluto che l’intervista di sabato fosse con un personaggio chiave degli ultimi mesi: sarà Roberto Speranza, il ministro della Salute (LO SPECIALE LIVE IN).