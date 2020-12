Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il talk con Luciana Lamorgese

Un Paese che ribolle, nel pieno di una pandemia che sta mettendo in ginocchio molte categorie e scaldando gli animi di chi rischia di non farcela: è il Paese di cui parleremo - all’evento Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur, il 5 dicembre - in una intervista con il numero uno del Viminale Luciana Lamorgese (LO SPECIALE LIVE IN).