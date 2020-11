TG24 LIVE IN a Courmayeur, l’approfondimento Idee per il Dopo

Stiamo vivendo un momento di grandi mutazioni. Le necessità del distanziamento fisico hanno un effetto sul nostro futuro, sul nostro modo di lavorare, di produrre, trasformano lo spazio delle nostre città e delle nostre case, cambiano il nostro approccio alle tecnologie e la nostra fiducia nella scienza. A Sky TG24 LIVE IN, il 5 dicembre , assieme allo scrittore britannico Ken Follett, agli imprenditori Marco Tronchetti Provera e Brunello Cucinelli e alla neo-rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, tenteremo un’indagine sul futuro delle nostre società dopo il Covid-19 . Tra dieci o vent’anni, le nostre città, le nostre case, il mondo del lavoro, della produzione, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia saranno diversi da come li conosciamo oggi. Che ruolo avrà avuto la pandemia in questo mutamento? E che cosa possiamo fare oggi affinché questa trasformazione aiuti a migliorare le nostre società, a renderle capaci di affrontare nuove sfide? ( LO SPECIALE LIVE IN ).

Chi è Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli, 67 anni, è stilista e fondatore dell'azienda che porta il suo nome. Nato in un paese di poche decine di abitanti in provincia di Perugia da una famiglia contadina, è diplomato geometra e nel 1978 fonda la sua azienda e investe nel cashmere. Oggi la Brunello Cucinelli SpA conta circa 600 milioni di fatturato, con una forte export all'estero dei prodotti italiani.

Chi è Ken Follett

Ken Follett è tra gli autori più amati. Nato a Cardiff nel 1949, vive tra Londra e Stevenage. Laureato in filosofia, ha lavorato come giornalista prima di dedicarsi alla scrittura. I suoi romanzi hanno venduto più di 170 mln di copie in 80 Paesi e 33 lingue. Il primo successo è La Cruna Dell’Ago, spy story ambientata nella II Guerra Mondiale a cui sono seguiti 32 titoli a lungo in cima alle classifiche. I Pilastri Della Terra ha dato inizio alla saga di Kingsbridge, proseguita ora con Fu Sera E Fu Mattina che ci ricorda come da sempre il progresso generi conflitto.

Chi è Antonella Polimeni

Antonella Polimeni è nata a Roma nel 1962 e si è laureata alla Sapienza in Medicina e Chirurgia nel 1987, diventando poi ricercatrice e docente. Nel novembre 2020 è stata eletta rettrice dell'Università La Sapienza, prima donna nella storia dell'ateneo a ricoprire questo ruolo. Era già preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria.

Chi è Marco Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera, 72 anni, è amministratore delegato del gruppo Pirelli. Nato a Milano, laureato all'Università Bocconi, inizia la sua attività imprenditoriale e nel 1986 entra in Pirelli, di cui nel 1992 assumerà il controllo ricevendo il testimone da Leopoldo Pirelli. Da allora è stato anche presidente del Sole 24 Ore, di Telecom Italia e vicepresidente di Mediobanca.