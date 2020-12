Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, talk con Giordano su Covid e cultura

“La matematica del contagio è semplice. Tanto semplice quanto cruciale. Ora che abbiamo imparato a lavarci le mani come si deve, il secondo aspetto a cui dovremmo rivolgere la nostra attenzione è proprio, a sorpresa, la matematica. Se rinunciamo allo sforzo, rischiamo di non capire granché di quanto ci sta accadendo e di lasciarci prendere, come molti in queste ore, da suggestioni poco fondate”, ha scritto a febbraio Paolo Giordano, autore e fisico, che a Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur il 5 dicembre , parlerà non solo dei numeri del Covid, ma anche della dimensione culturale del nostro Paese, fortemente colpita dalle conseguenze della pandemia.

Chi è Paolo Giordano

Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982. È autore di quattro romanzi – La solitudine dei numeri primi (Premio Strega e Premio Campiello Opera Prima), Il corpo umano, Il nero e l’argento e Divorare il cielo – e del saggio Nel contagio. Ha scritto per il teatro (Galois e Fine pena: ora) e per il cinema (We Are Who We Are, la serie Sky-HBO di Luca Guardagnino, scritta con lui e con Francesca Manieri). Collabora con il “Corriere della Sera”. I suoi libri sono tradotti in oltre 40 Paesi.