Covid, nuova copertina del Time: "2020, il peggior anno di sempre"

"Il peggior anno di sempre": il settimanale statunitense Time saluta così, senza alcun rimpianto, il 2020 segnato dall'incubo della pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). "Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere", è l'incipit dell'articolo di apertura firmato dalla critica cinematografica Stephanie Zacharek, nel numero in uscita il 14 dicembre. Nella copertina, a sfondo bianco, campeggia un 2020 in nero a caratteri cubitali segnato da una croce rossa.