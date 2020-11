Dad, mascherine, distanze di sicurezza, banchi a rotelle. Sono queste le parole che raccontano il presente della scuola, tema tornato prepotentemente al centro del dibattito politico e non solo. Ci voleva una pandemia (LO SPECIALE) per fare capire l’importanza della scuola fra debolezze e potenzialità? Certo è una provocazione che però non deve restare tale. In questi ultimi mesi abbiamo visto moltissime iniziative e mobilitazioni di studenti, genitori, professori per motivi diversi ma soprattutto per far ritornare i ragazzi in aula. Non è un caso che recentemente sia nato il movimento School for Future. Dunque di scuola si è tornati a parlare non solo con la consapevolezza di dover risolvere problemi atavici che da anni costellano il mondo dell’istruzione - come ad esempio cattedre vacanti e sicurezza degli istituti - ma anche con la certezza di avere di fronte una grande sfida che riguarda il futuro dei ragazzi e più in generale del nostro Paese. La scuola ha infatti una grande opportunità davanti a sé che non deve essere sprecata: un cambio di passo e di prospettiva grazie a nuove metodologie e tecnologie e grazie anche alle risorse stanziate dopo 30 anni di tagli. Di tutto questo parleremo, a Sky TG24 LIVE IN il 5 dicembre, con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ripercorrendo gli ultimi mesi e affrontando i nodi ancora irrisolti - anche a livello di tensioni politiche - sul ritorno in aula di quegli studenti alle prese con la Dad. Con uno sguardo rivolto soprattutto al futuro, dove altre parole saranno tutte da scrivere.