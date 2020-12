Un'intervista a tutto campo condotta da Paolo Volterra, per capire il ruolo dell'Italia sullo scacchiere internazionale, profondamente influenzato dalla pandemia da Covid19. Tanti i temi: dalla Cina agli Stati Uniti di Biden, fino alle questioni italiane, a cominciare dalla situazione del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è per il 5 dicembre al LIVE IN a Courmayeur

Il posto dell'Italia in Europa, nel Mediterraneo e sullo scenario mondiale. Il ruolo di Roma nella nuova geografia strategica disegnata dal Covid 19 (LE MAPPE DEL CONTAGIO IN ITALIA). Il rapporto con la Cina, con la Russia, con l'America di Biden. Un'intervista a tutto campo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in cui però non mancheranno le risposte sul panorama politico italiano, dal futuro del governo a quello dei Cinque Stelle, di cui Di Maio rimane comunque uno dei leader più rappresentativi. L'intervista, a Sky TG24 LIVE IN il 5 dicembre, è di Paolo Volterra (LO SPECIALE LIVE IN).