Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.099 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 194.984, contro i 212.741 di ieri. Sono 662 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 dicembre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE ). Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scende al 10,8%. Continua la discesa dei pazienti in terapia intensiva: se ne registrano 50 in meno, nonostante 192 nuovi ingressi. ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.709.991. Le vittime, in totale, sono 59.514, con 662 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 23.923, per un totale di 896.308. I ricoverati con sintomi sono 30.158 (-1.042). Sono invece 720.494 le persone in isolamento domiciliare (-2.441) I tamponi sono in tutto 22.962.114, in aumento di 194.984 rispetto al 4 dicembre. I casi testati sono finora 14.243.149 al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Calabria comunica che in data 3 dicembre è stato ricalcolato il dato sull'incremento casi giornaliero da 280 a 294. La Regione Campania comunica che non è possibile trasmettere i dati sugli ingressi del giorno in terapia intensiva perché in corso di definizione. La PA Bolzano comunica che non è possibile trasmettere i dati sugli ingressi del giorno in terapia intensiva perchè in corso di definizione. La Regione Valle D'Aosta comunica che il dato delle persone testate del 4/12 era 34.374 e non 34.734.