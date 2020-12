Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono 24.099 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.225. Diminuiscono i tamponi effettuati: 212.741, contro i 226.729 di ieri. La percentuale di positivi è all'11,33% (ieri era al 10,24%). Sono 814 i morti, mentre sono 30 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 dicembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.567, con 201 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (la Provincia autonoma di Bolzano comunica che il dato sugli ingressi del giorno al momento non è disponibile e la regione Campania che al momento non è possibile trasmettere i dati di ingressi in terapia intensiva del giorno perché in corso di definizione) (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).