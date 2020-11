Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur: lo speciale su “Numeri della pandemia"

L’approfondimento quotidiano che dallo scorso marzo viene dedicato all’analisi dei dati sull’andamento del contagio diventa una puntata del nuovo format di Sky TG24

Insieme a Tonia Cartolano e Alessandro Marenzi un parterre di eccezione formato da Franco Locatelli, Andrea Crisanti e Alessandro Vespignani ci guiderà tra i fronti più caldi di questa fase decisiva per il contrasto alla pandemia (LO SPECIALE SUL COVID), durante Sky TG24 LIVE IN, il 5 dicembre. Un’occasione per analizzare il presente (con l’attualità della curva epidemica), il passato (con un bilancio della strategia anti-Covid del nostro Paese) e soprattutto Il futuro, con la sfida dell’inverno alle porte e le tante incognite del piano vaccinale. Con l’approccio rigoroso e “guidato dai dati” che caratterizza l’appuntamento quotidiano dei “Numeri della pandemia”. All’interno del programma verranno presentati i risultati del sondaggio Skyg24 – Youtrend su Italiani e Covid: quanti hanno intenzione di vaccinarsi? Quanto è ancora diffuso il supporto a medici e infermieri che ha caratterizzato la prima ondata? (LO SPECIALE LIVE IN).

Chi è Franco Locatelli Il Prof. Franco Locatelli riveste il ruolo di Professore Ordinario presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Dal 2010, è Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Genica e Cellulare dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. È riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come uno dei maggiori esperti nel campo dell’ematologia, dell’oncologia, e dell’immunoterapia. Il Prof. Locatelli coordina il progetto nazionale di sviluppo clinico delle cellule CAR T in Italia, sta sviluppando programmi di terapia genica e genome editing nel campo delle emoglobinopatie ed è a capo del più vasto programma di trapianto allogenico nazionale. Dal 2019, ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. È membro del CTS per l’emergenza legata alla pandemia COVID-19.

Chi è Andrea Crisanti Andrea Crisanti è Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e del Laboratorio di Virologia e Microbiologia. Recentemente è rientrato in Italia dall’Imperial College di Londra, dove è professore di parassitologia molecolare. Crisanti è uno dei pionieri della biologia molecolare del vettore umano della malaria Anopheles gambiae. Ha condotto una serie di studi epidemiologici che hanno chiarito le modalità di trasmissione di Covid19 e fornito il razionale per l’implementazione di misure di controllo efficaci per circoscrivere ed eliminare focolai di trasmissione che sono stati adottati per la gestione dell’emergenza in Veneto e successivamente per controllare l’epidemia in Italia.