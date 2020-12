Spostamenti tra regioni e comuni, il piano del governo per i controlli

L'esecutivo ha elaborato una strategia per vigilare sul rispetto delle misure anti-Covid previste per il periodo di Natale e Capodanno. "Non possiamo entrare in casa delle persone", ha detto Giuseppe Conte, ma sono previsti controlli nelle seconde case

Il nuovo Dpcm del 3 dicembre prevede il divieto degli spostamenti tra Regioni, anche se in zone gialle, durante il periodo delle festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche per chi ha una seconda casa (COSA SI PUÒ FARE E COSA NO - IL TESTO COMPLETO). Stop alla mobilità oltre i confini comunali nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Per vigilare sul rispetto di queste misure, il governo ha previsto un piano di controlli con droni e posti di blocco in stazioni e autostrade (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I NUMERI E I GRAFICI).

Controlli serrati nelle seconde case approfondimento Nuovo Dpcm e rientri dall’estero, quarantena e tampone: le regole "In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, raccomandando ai cittadini di non fare veglioni o cene con troppe persone in casa. Ma il Viminale ha messo a punto un piano di vigilanza serrata nelle seconde case. Previsti controlli anti assembramenti, in particolare il weekend del 19-20 dicembre, l'antivigilia e la vigilia di Natale e il 31 dicembre.

Posti di blocco ed esercito in strada approfondimento Nuovo Dpcm 3 dicembre, il testo completo in Pdf Come è successo la scorsa Pasqua, le forze dell'ordine saranno dispiegate in posti di blocco sulle autostrade e le arterie principali, ci saranno postazioni ai varchi aeroportuali e ferroviari con particolare attenzione ai treni a lunga percorrenza provenienti dall'estero e droni sulle grandi città per vigilare sulle piazze e individuare eventuali assembramenti. Le direttive del Viminale sono state inviate a tutti i prefetti che potranno contare su una task force congiunta di carabinieri, polizia e guardia di finanza. A questi si aggiungeranno anche i soldati dell'esercito già in campo per l'operazione "Strade sicure".