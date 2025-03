Sciame sismico nel catanzarese, scossa di magnitudo 3.3

Continua da giorni lo sciame sismico nell'Istmo di Catanzaro. Una scossa di magnitudo 3,3 è stata avvertita poco dopo le 5 di questa mattina con epicentro nel comune di Amato, ad una profondità di 10,1 km. Non si registrano per ora danni

Non si ferma lo sciame sismico che, da alcuni giorni ormai, sta interessando il catanzarese. Alle 5.03 la sala sismica dell'Ingv di Roma ha infatti registrato una nuova scossa di magnitudo 3.3 con epicentro ad un chilometro da Amato e ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Catanzaro non solo nel centro storico ma anche nella zona costiera della città. Al momento non sono stati segnalati danni.